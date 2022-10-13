貿發局秋季五大科技展　今起一連四日在會展舉行

香港貿易發展局推動創科產業發展。今日(13日)起，「秋季五大科技展」的實體展一連4日(本月13至16日)在香港會議展覽中心舉行，展覽也結合實體和網上的全新「展覽+」模式舉行，超過1,100家展商帶來資訊科技、電子和照明產品，及發展智慧城市方案。截至本月23日，環球展商、業界人士和買家可同時透過「商對易」(Click2Match)智能配對平台進行洽商。貿發局市場推廣及買家事務副總監李嘉瑋透露，「0+3」入境檢疫措施實施後，有外地參展商參與是次活動。

博覽的一大焦點，為政府資訊科技總監辦公室以「智慧香港」為主題，設立的「智慧政府展館」及「創新香港」展館。前者展出來自20多個政府部門和公營機構，逾40項有助推動智慧城市發展和優化公共服務的科技方案。其中對疫下渴望外遊的市民而言，相信會比較關心e-道，而由入境處管理的「非觸式e-道服務」優化相關安排，合資格香港居民可用具備生物特徵認證技術的智能手機下載「非觸式e-道」應用程式。市民成功登記後，可透過程式產生的加密二維碼進入e-道，再配合容貌識別技術核實身份，自助辦理出入境檢查手續。在場的入境處職員指出，此措施可令過關快1秒。過關人流多時，更可大大節省市民出入境的時間。

另外，疫情下市民愛進行戶外活動，包括郊遊遠足，登山意外亦有上升趨勢。截至2021年為止，登山拯救任務錄得951宗，比2019年上升超過3倍。作為展品之一的「3R搜救方案」，提供綜合平台，可協助攀山搜救，包括電子搜救地圖R-MAP、可紀錄搜救人員的心跳和身處位置的R-Watch，以及以高清影像傳輸予指揮中心的攝錄鏡頭R-Cam。透過4G或5G網絡實時加密傳送，確保數據傳輸安全。