警打擊網騙行動再拘95人　揭「呃飲呃食」佔主流

今年1月至8月，警方一共接獲14,160宗科技罪案，較去年同期的10,185宗上升約4成，而損失金額亦由19.3億港元，增加至20.4億港元。當中大部分升幅來自網購騙案，由於網購在疫情下成為本港主流消費模式，相關罪案隨之增加，比較去年及今年1至8月，錄得數字由3,655宗大增至5,148宗，損失金額則躍升至3,790萬港元。警方因應趨勢，訂立一系列對策，包括定期進行代號「鐵將」的執法行動，從去年10月起的一年間，警方一共採取6次行動，偵破3,136宗網購騙案，涉及款項約1,566萬港元，並拘捕412人。就今年9月26日至10月12日進行的第6浪行動，警方拘捕63男32女(15至74歲)，涉嫌「以欺騙手段取得財產」、「處理贓物」及「洗黑錢」，另檢獲一批手機、手提電腦和銀行卡等。被捕人士的涉案金額逾300萬港元，當中數人為未成年人士，主要屬傀儡戶口持有人。

警方綜合第6浪行動揭發的騙案手法，發現騙徒主要在熱門社交媒體或銷售網，尤其是Facebook平台張貼廣告，藉由假裝出售貨物，誘騙受害人匯款購買，然後再以不同藉口拖延交貨，最後逃去無蹤，若涉及餐飲服務、門票等商品，受害人甚至到活動當日才得悉受騙。警方同時公布網騙「龍虎榜」，當中首位是出售食物和飲品，騙徒每每跟隨潮流，例如秋季會推銷中秋月餅、大閘蟹等吸引饗客。其次為門票及服務，騙徒會看準演唱會門票開售，或主題公園有活動推出時，張貼銷售廣告。第三是電子產品及家庭用品，例如有新版本的手機發售時，騙徒便會借此為幌子騙財。另外，騙徒緊貼行情，亦會針對市民的旅遊欲望，大肆宣傳售賣旅遊和酒店套票等，當中甚至盜用真實旅行社或新開酒店的名號售賣假廣告，或以「山寨」網頁標榜低價。警方建議市民，應透過官方途徑購買相關產品，若然買方指定使用快速支付工具，並且連繫個人戶口時，消費者應該提高警惕，有需要時，可向官方機構查證對方身份。

警方補充，假專頁一般有迹可尋，以其中一個個案為例，涉事專頁僅開設10多日，已經累積逾4萬人「畀Like」。若仔細查看按讚者的名單，會發現當中絕大部分屬海外名稱，對一個針對港人的專頁而言極不尋常，相信是騙徒藉此手法騙取信任。另外，有騙徒會假扮買家，見到受害人放售手袋和名錶等貴價物品時，主動表示有意購買，然後用不同方式假扮付款，例如匯入無法兌現的支票、出示假付款紀錄等，若事主心急相信、無確認戶口的可用結餘，便會招致損失。

今次行動中，商業罪案調查科搗破其中一個詐騙集團。涉事集團懷疑在今年4月至8月期間，利用超過40個社交帳戶行騙，成員聲稱有不同種類貨物售賣，再以低於市價作招徠，成功欺騙47名受害人，並以6個傀儡戶口收取約10萬港元犯罪得益。而受害人若嘗試在專頁留言聲討，亦會被迅速刪除留言。本月5日，商罪科在全港多個住宅單位採取行動，拘捕3名本地男子(24至48歲)，涉嫌「以欺騙手段取得財產」，同時檢獲涉案手機和路由器。被捕人士分別報稱從事地盤、運輸工人和無業，懷疑操控相關平台帳戶。警方相信已經徹底瓦解該個集團，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。