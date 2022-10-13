參與中環非法集結　21歲青年判入勞教中心

2019年11月13日中午，中環有人進行「和你Lunch」示威，其後演變成堵路衝突，期間多人被捕。2名當日被捕的男生否認非法集結等罪，經審訊後其中1人被裁定罪成，今天（13日）於區域法院被判入勞教中心。暫委法官黃士翔指案件發生在商業中心區的中環，且涉案街道繁忙，示威者堵路等行為影響交通，亦對公眾造成不便及滋擾，法庭量刑時須考慮阻嚇及懲罰。

21歲被告譚家樑早前被裁定，在中環畢打街一帶參與非法集結；及在非法集結中使用掛耳式口罩，違反《禁蒙面法》罪成。辯方求情指被告已受到教訓，而事件至今已相距逾2年，被告期間亦飽受精神壓力，希望法庭量刑時加以考慮。法官判刑時就指，當日有過百名示威者集結，他們不斷叫囂及叫喊口號，或會激起群眾情緒，令暴力發生的風險增加，示威者並配備口罩及雨傘等物品以遮掩容貌，顯然有備而來。被告不但有份拋下磚塊，亦助長其他示威者的行徑，有默契地與其他示威者集結，罪責非輕。且他被捕時有着護目鏡、口罩等裝備以掩飾身份，令警員調查更困難。法官最後考慮到相關報告，平衡更生與懲罰後，接納報告建議，判被告進入勞教中心。

案件編號：DCCC 611,612/2020