酒吧食肆下周四恢復現場表演　港府擬禁聚令放寬至12人

本港新冠疫情毒鏈未斷，港府今午(13日)就疫情最新情況舉行簡報會。醫務衞生局副局長李夏茵宣布進一步放寬防疫措施，由下周四(20日)起，酒吧、食肆等場所可恢復現場表演，但相關表演者需一周進行兩次核酸檢測，表演當日亦需先進行快測方可入場，而觀眾須佩戴口罩，而主題公園戶外範圍亦可飲食。另外，港府亦將積極考慮，在下周放寬禁聚令至12人。

李夏茵表示，港府將有序可控放寬防疫措施，但同時亦要保持政策的一致性，強調防疫上不能掉以輕心，會先以不會為醫療系統帶來壓力為首要原則。她解釋，港府一直希望可逐步放寬，令本港可走上復常之路，上次放寬後見情況可控，故當局認為現時可再作以上放寬，即餐飲場所、酒吧、戲院、會址、酒店等可進行現場表演活動，表演者除了要遵循檢測及快測安排，亦要與觀眾保持適當距離、盡量戴口罩。另政府會在同一類型防疫政策下，先放寬一部分措施，觀察客觀環境會否容許，如可會再放寬其他相關措施。

針對高院頒令暫緩執行廢除免針紙，直至司法覆核有決定。李夏茵指，基於高院頒令相關決定後，政府已暫緩執行廢除免針紙，而案件目前已進入司法程序，她不便評論有關案件。她提到，當局對於坊間對簽發免針紙的疑慮，擔心有需要的人士未能獲得相關文件，她強調簽發免針紙是基於醫生專業判斷，不會因為外圍因素影響簽發的決定，醫生簽發的內容必須基於真確的資料。

另外，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，本港過去一周疫情每日均有上升，由上周四至昨日(6至12日)日均4,871宗個案，由上月29至10月5日則有3,753宗個案，升幅達3成。本地個案方面，過去7日平均每日有4,509宗個案，較再早一周的3,479宗同樣上升3成；輸入個案在過去7天日均有362宗，對比之前7日日均274宗，有32%升幅。另本港至今錄得29宗Omicron變種病毒株XBB亞系個案，分別自新加坡、印度、美國等地入境，比昨日公布激增23宗。