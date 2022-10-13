醫管局再放寬探訪安排　10.20擴展至精神科醫院及病房

新冠疫情緩和，醫院管理局再度放寬病房探訪安排。醫院管理局總行政經理(綜合臨床服務)李立業今日(13日)表示，本港過去一周日均增約200病人入院，大概50至60患者情況危殆及嚴重，數字屬於平穩，因此當局會繼續恢復特別探訪服務，下周四(20日)起擴展至所有精神科醫院和病房。新安排將適用於已離開觀察區域的精神科住院病人，醫院職員將聯絡家屬解釋個別病人的探訪安排及預約，家屬毋須另行聯絡醫院。

繼醫管局早前在38間公立醫院的急症和非急症病房，實施經調整後的特別探訪安排後，下周起有關安排會進一步擴展至所有精神科醫院和病房，包括東區尤德夫人那打素醫院、瑪麗醫院、九龍醫院、基督教聯合醫院、雅麗氏何妙齡那打素醫院、沙田醫院、大埔醫院及屯門醫院的精神科病房；以及葵涌醫院和青山醫院。

新安排下，感染風險較低的病人，包括60歲以下的病人；滿60歲且己打最少2針的病人；或曾經確診並已接種最少1針病人，每天可獲安排1次1小時探訪，因應病房情況，同時間可以有最多2位已登記的訪客進入病房探病。探訪期間可以換人，上限為3位已登記的訪客）。至於感染風險較高的病人，例如免疫力弱的病人，或未打齊2針的滿60歲病人，每星期可獲安排2次各1小時探訪，因應病房情況，同一時間可以有最多2位已登記的訪客進入病房探訪。