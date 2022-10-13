認前年apm非法集結　自閉大學生囚8周趕及返英復課

前年6月30日有網民在《港區國安法》生效之前，於觀塘apm商場發起「和你Sing」活動，紀念2019年示威者佔領立法會的周年日。當晚逾百人奉召聚集，警方在商場內拘捕多人，當中包括1名患自閉症的大學生。他今日（13日）在觀塘裁判法院承認非法集結罪，求情稱冀能在今年除夕前服刑完畢，方可留英國繼續學業。裁判官終判他監禁8星期，並寄語他好好改過。

22歲被告蔣焯生，報稱學生，承認於2020年6月30日，在觀塘道418號創紀之城第五期apm內參與非法集結。案情指當晚約6時，逾100名示威者在商場1層、2層及UC層集結，有人叫口號及揮舞旗幟。之後警方進入商場，發出4次警告並舉黃旗，惟示威者未有離開，期間被告有份叫口號及張掛橫額。警方驅散示威者時將被告拘捕。

辯方求情指，被告的父親已經離世，而被告於2013年被診斷患有自閉、過度活躍及專注力失調等問題，升上中學後學習有明顯困難。被告完成中學課程後去英國留學，去年獲取當地大學取錄。辯方又指案發時被告只是幫人扶穩橫額，及跟着其他人叫口號。現在他擔心學業，希望能盡早服刑完畢。裁判官判刑時指，從相關文件及庭上觀察可見，被告是早已確診患有自閉症，並非為了逃避刑責而聲稱有病。雖然案情有一定嚴重性，但考慮被告的病情及休學情況，認為值得給予機會，終將被告判囚8周。

案件編號：KTCC 930/2022