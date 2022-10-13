涉行人隧道貼海報　背囊搜出膠水箱頭筆　女被告拒認罪　

3名女子涉於2019年10月在九龍城1條行人隧道內張貼海報，其中2人已認罪，分別被判社會服務令及還押候判，另1人否認管有物品意圖摧毀財產罪，案件今日(13日)在九龍城裁判法院續審。被告自辯解釋身上管有的口罩和箱頭筆是工作之用；牆紙粉、噴膠、剪刀是在當晚五金舖購買，鎅刀和膠紙是朋友用不着送給她的，而上述物品是用來製作貓抓柱及修補貓屋之用。裁判官梁雅忻將案押後至10月31日結案陳詞，期間被告准以原有條件保釋。

28歲被告譚雯雯，被控1項管有物品意圖摧毀及損壞財產罪，指她於2019年10月25日，在九龍城太子道西331號至379號行人隧道內管有1支噴膠、1盒牆紙粉、2卷膠紙、1把剪刀、1把鎅刀、7個口罩及3支箱頭筆。被告自辯稱，她從事醫療儀器保養及維修工作，平時要去醫療中心及不同醫院工作，亦要24小時候命以便進行緊急維修。案發當日她如常上班，並在6時之前回到家放低工具。她約了朋友在土瓜灣吃晚飯，外出時孭着斜孭袋，內有「一堆」口罩和箱頭筆。被告解釋，當時雖然未有疫情，但如夜晚接到緊急維修要求，通常要出入加護病房，所以要自備口罩，而箱頭筆則是用作標示要維修的儀器線路位置。

被告到達餐廳門口時，得知朋友遲到，她便先去附近五金舖購買噴膠，用來製作貓玩具「貓抓柱」，即是用噴膠噴在保鮮紙筒和枱腳上，然後再綑上麻繩。但她去的第一間五金舖沒有噴膠售賣，職員推介她買牆紙粉，她便買了1盒牆紙粉和剪刀。她解釋之前搬家遺失了剪刀，一直用大閘蟹剪十分不便，就順便購買。她離開第一間五金舖後，還是覺得買噴膠較合適，便去了附近另一間五金舖買噴膠。晚飯時，被告朋友將家中用不着的膠紙和鎅刀給她，因該朋友知道被告可以用該些工具修理家中的貓屋，還送了一條很受貓喜歡的毛巾給她。飯後被告回家途中被警察拘捕，警方對她説「有呢啲，即係關事啦」。裁判官檢視涉案噴膠，認為看起上來並非全新，被告同意噴咀上有少許黑色污漬，她解釋購買時沒有驗貨。

案件編號：KCCC7/2022