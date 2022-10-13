今增5622確診　輸入佔387宗　再多8患者離世

新冠變種病毒株輸入個案未止。衞生署衞生防護中心公布，今日(13日)本港新增5,622宗確診個案，包括5,235宗本地個案，以及387宗輸入個案；另增23宗XBB亞系輸入個案。醫管局則新增8宗確診病人在公立醫院離世，第5波截至目前累計10,041名新冠死者。

衞生署表示，新增的23宗XBB亞系輸入個案，涉及14男9女，年齡介乎24至60歲，分別由新加坡、印度、泰國、英國、印尼、德國、阿拉伯聯合酋長國和捷克抵港，抵港日期由本月6至10日。當中5人有病徵，其餘18人為無症狀感染。截至今日，本港累計29宗XBB及1宗BA.2.75.2亞系輸入個案。

院舍方面，新增3間院舍出現個案；涉及2間安老院舍及1間殘疾院舍，即是順恩護老中心(新田圍)、青怡居，以及東華三院楊成紀念長期護理院。上述院舍共有4名院友染疫，故有26名院友列為密切接觸者，需要接受檢疫。學校方面，共有459間學校呈報共647宗個案，涉及538名學生及109名職員；個案分別來自76間幼稚園幼兒中心、193間小學、182間中學、及8間特殊學校。有11間學校因疑涉及傳播，個別班別要停課一周。