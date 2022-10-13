葵涌醫院男精神科病房爆疫　5日內11病人確診

新冠疫情持續，醫管局繼續出現染疫個案。醫管局今日(13日)表示，葵涌醫院一個男精神科病房，一名19歲病人，於上周五(7日)出現發燒徵狀，經檢測確診。醫院展開接觸追蹤調查，發現同一病格的8名年介21至65歲病人確診。其後，醫院於本周日(9日)及本周二(11日)，在另一病格發現多2名分別是66及29歲病人確診。醫院正調查有關個案關連。所有確診病人正接受隔離治療，情況穩定。

局方表示，有關病房已暫停接收新症、進行徹底清潔消毒，以及加強執行感染控制措施，包括該病房所有員工均須佩戴外科呼吸器。醫院會密切監察病人的健康情況，並與衞生防護中心保持溝通，跟進最新情況。

另外，截至今日凌晨，共有1,602名確診病人留醫治療，當中有201名新增確診病人。需要入住隔離設施的病人中，357名病人在隔離病房，134名病人在二線隔離病房，404名病人在北大嶼山醫院香港感染控制中心，當中合共有143名是新增確診病人。昨日(12日)新增呈報3名危殆病人及5名嚴重病人，現時合共有26名危殆及24名嚴重病人，當中9名危殆病人正接受深切治療。另外，有213名病人康復，當中171名病人出院。