科學委員會倡引入二價疫苗　兒童首2針復必泰間距可縮至3周

政府為求谷針，無所不用其極。衞生防護中心轄下的聯合科學委員會今日(13日)表示，通過建議引入二價疫苗作為加強劑，並預計最快明年一月到港。另外，委員會通過建議，6個月至11歲兒童若屬於免疫力弱人士，可選擇打4針科興或復必泰疫苗，跟第3針應相隔至少3個月。政府亦正與供應商商討，嬰幼兒版復必泰疫苗何時供港。

科學委員會今午也討論縮短兒童首2針的間距，嬰幼兒版復必泰疫苗早前獲批在港緊急使用，由於科學數據顯示可減低心肌炎風險和產生更多抵抗力，委員會仍建議6個月至11歲兒童打頭兩針復必泰應隔8周，但為給予家長彈性安排，家長可自行選擇縮短兒童接種間距至不少於3周。另外，假如兒童針後出現嚴重副作用，即可選擇另一平台，即「溝針」打另一款疫苗。

政府專家顧問之一的許樹昌認為，二價疫苗與現有的疫苗均有效對付新變種病毒，有不同數據顯示，二價疫苗所產生的抗體水平或比初代好；另一專家劉宇隆則認為毋須採購，惟對當局的決定表示尊重。