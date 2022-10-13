中大與深圳合辦首個兩地雙主修課程　料最快下學年推出

香港中文大學今日(13日)宣布，將與中文大學(深圳)合辦跨學科數據分析雙主修課程，學生需於兩地校園上課，入讀學生可獲「在學．在職計劃」確保取錄，首批課程待審核後，將於2023至2024年度推出，應屆DSE考生將可經大學聯招(JUPAS)報讀課程，兩校每年預料將合共取錄約40至50名學生。

學生可在指定學術範疇中選修由兩地學校開設的課程，並以跨學科數據分析課程為其中一科主修，將涵蓋與商務、工程和科學相關知識及技能。另一主修則可從中大或中大(深圳)開辦的指定課程中選擇，即涵蓋統計學、信息工程學、工商管理、電子與計算機工程、金融工程等學科等。

中大稱，在4年修業期內，學生可彈性安排於中大及中大(深圳)校園各修讀兩年，更可於兩地的國際或內地頂尖機構實習，薪金會與實習公司的全職員工相若。兩校將提供一系列對等的必修或選修科目，讓學生完成指定學分科目，以符合所屬院校的畢業規定。畢業生將獲所屬院校頒發學士學位，及於畢業證書列明兩個主修課程。