警破12宗猜猜我是誰及網上情緣騙案 拘10人檢大批證物

警方東九龍總區針對區內發生的多宗「猜猜我是誰」電騙案作出調查，鎖定一個利用女士或銀行戶口轉帳方式、收者長者騙款的犯罪集團，揭發該集團亦利用該些戶口收取網上情緣騙款。據情報獲悉，有本地黑幫犯罪集團與境外詐騙集團合作，提供洗黑錢傀儡戶口及收受黑錢工作。將軍澳警區亦鎖定一個位於尖沙咀、用作詐騙集團處理贓款的中心商廈單位。

因此，警方於昨日及今日(12及13日)進行「穿刺」行動，突擊搜查10個目標處所，以涉嫌欺騙手段取得財產、串謀詐騙、洗黑錢及藏有攻擊性武器罪，拘捕8男2女(28至49歲）本地人士，其中4人有黑社會背景，他們為集團主腦、洗黑錢中心工作人員、車輛接送、收錢或傀儡戶口持有人。警方也檢獲大量手機、電子手帳、7.5萬港元現金及一支伸縮棍。

警方在洗黑錢中心搜獲信用卡收款機、支票簿、47張信用卡、433張已填妥的銀行信用卡申請表格、價值超過100萬港元的銀行入數紙、以及購物單據。警方相信成功偵破發生於7至8月的10宗電話騙案和2宗網上情緣騙案，電話騙案受害人均為退休長者(66至94歲)，2名網上情緣騙案受害人分別55及63歲，涉款約150萬港元。最大一宗損失48.5萬港元，為網上情緣受害者。洗黑錢中心運作約3個月，清洗至少300萬港元。

警方表示，犯罪集團的主腦專責招聘跑腿，集團主要透過以信用購買名錶、手袋，再以騙款找數，另以騙款購買虛擬貨幣，再將其出售套現，以將贓款洗白。