兩雜貨店未經准許出售　食環署銷毀20公斤大閘蟹

踏入秋季是品嘗時令大閘蟹的最佳季節，惟經常有出產地不明的劣質貨流入市面。食物環境衞生署今日(13日)在荃灣採取突擊行動，巡查二陂坊一帶雜貨店，打擊非法銷售大閘蟹。期間發現兩間雜貨店未獲准許售賣限制出售的大閘蟹，涉嫌違反《食物業規例》並，向負責人展開檢控，銷毀約20公斤沒有有效衞生證明書的大閘蟹。

食環署表示，根據《規例》，除非獲得食環署署長書面准許，任何人不可售賣限制出售的食物，包括介貝類水產動物。銷售大閘蟹的經營者必須領有食環署簽發的介售賣許可證或相關書面准許。另外，有關的規管條件亦規定出售的大閘蟹必須由可靠和商譽良好的供應商供應，並須備存有關當局簽發並獲本食環署署長認可的衞生證明書。任何人無牌經營食物業或未獲准許售賣限制出售的食物，即屬違法，一經定罪，最高可被罰款5萬元及監禁6個月。

另根據《公眾衞生及市政條例》，所有在香港出售的食物，不論本地生產或進口，必須適宜供人食用，違者一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁6個月。而根據《食物安全條例》，任何人如無合理辯解而沒有遵從備存食物進出紀錄的規定，即屬違法，一經定罪，最高亦可被判罰款1萬元及監禁3個月。