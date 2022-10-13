多70地點納強檢　紅磡海逸豪園兩廈上榜

再增70個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案、污水樣本驗出新冠病毒而被納入強檢名單，政府今日(13日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該70個地方的人士，須於明日至後日(14日至15日)期間進行病毒檢測。另外，政府明日會在樂富富強苑增設臨時流動採樣站。

污水驗出新冠病毒的地點如下：

1.鰂魚涌康怡花園P1座

2.何文田愛民邨康民樓

涉及多宗病例的地點如下：

1.葵涌石蔭邨仁石樓

2.藍田滙景花園14座

3.牛頭角彩盈邨盈康樓

4.薄扶林寶翠園2座

5.沙田水泉澳邨城泉樓

6.葵涌葵馥苑樂葵閣

7.秀茂坪秀茂坪邨秀安樓

8.鑽石山鳳德邨銀鳳樓

9.將軍澳彩明苑彩梅閣

10.將軍澳富寧花園5座

11.油塘油麗邨碧麗樓

12.馬鞍山嵐岸3座

13.鰂魚涌康景花園A座

14.將軍澳東港城3座

15.東涌逸東一邨平逸樓

16.東涌昇薈2座

17.黃大仙豪苑3座

18.旺角富榮花園4座

19.屯門兆康苑兆順閣

20.茶果嶺麗港城35座

21.天水圍嘉湖山莊景湖居1座

22.屯門南浪海灣3座

23.元朗朗屏邨燕屏樓

24.屯門富泰邨頌泰樓

25.葵涌高盛臺1座

26.柴灣杏花邨26座

27.粉嶺碧湖花園5座

28.柴灣怡翠苑逸怡閣

29.鰂魚涌太古城富天閣

30.紅磡海逸豪園11座

31.紅磡海逸豪園9座

32.鰂魚涌康景花園C座

33.青衣海悅花園3座

34.馬鞍山新港城E座

35.油麻地駿發花園4座

36.青衣海欣花園3座

37.橫頭磡富強苑富逸閣

38.沙田欣廷軒3座

39.粉嶺榮福中心2座

40.柴灣富景花園8座

41.天水圍天頌苑頌水閣

42.大埔怡雅苑怡亮閣

43.粉嶺昌盛苑昌兆閣

44.筲箕灣東旭苑東寧閣

45.將軍澳維景灣畔9座

46.又一村又一居7座

47.牛頭角利基大廈B座

48.觀塘康麗園B座

49.紅磡黃埔花園棕櫚苑2座

50.紅磡黃埔花園翠楊苑1座

51.屯門兆山苑樟景閣

52.灣仔灣景中心B座

53.荃灣縉庭山1座

54.馬鞍山觀瀾雅軒4座

55.屯門叠茵庭4座

56.屯門叠茵庭6座

57.牛頭角嘉和園嘉仁大廈

58.沙田禾輋邨欣和樓

59.馬鞍山嵐岸7座

60.北角城市花園8座

61.西營盤縉城峰2座

62.薄扶林學士臺3座

63.大埔宏福苑宏志閣

64.大角咀浪澄灣3座

65.沙田愉翠苑愉勤閣

66.荃灣翠豐臺2座

67.屯門卓爾居1座

68.沙田帝堡城5座