空運金屬零件藏134萬元冰毒　海關監控遞送拘非洲假難民

海關機場科人員透過風險管理，前日(11日)揀選一個由非洲贊比亞到港、報稱為金屬零件的空運包裹進行檢查。檢驗過程中，關員察覺X光影像有可疑，隨即打開金屬零件的外殼細查，終發現包裹內一個齒輪器有異，內藏12包共重2.2公斤的懷疑冰毒，估計市值約134萬港元。海關毒品調查科跟進調查，今午(13日)於佐敦一帶進行監控遞送行動，拘捕一名現身收貨、持「行街紙」留港的39歲非洲無業漢，他將會被押返海關總部作通宵扣查。據悉，被捕人士聲稱未有收取毒販報酬，海關會循不同途徑查證真偽，目前不排除毒品是供應西九龍一帶，案件仍在調查中，稍後可能有更多涉案人士被捕。

海關毒品調查科高級調查主任林子權表示，案中發現有毒販掏空一個齒輪器的內部，用作收藏毒品，其造功之精細，一般人難以察覺。惟海關在高科技儀器的支援下，偵查相關案件絕對毫無難度，任何毒販意圖以任何方式暪騙關員，可謂天方夜譚。海關呼籲市民，切勿貪圖金錢利益，貿然協助他人運送不知名的物品，更不要參與任何販毒活動。販運危險藥物屬嚴重罪行，根據《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款500萬港元及終身監禁，市民切勿以身試法。