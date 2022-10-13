港台及外國入境　周六起完成隔離後　須4天自我管理及檢測

澳門新冠疫情趨緩，政府在今年8月宣布實施「7+3」入境檢疫措施，即7天在隔離酒店集中醫學觀察及3天自我健康管理。澳門新冠病毒感染應變協調中心今晚(13日)公布，當地衛生局將進一步調整由外國、香港及台灣入境人士的健康管理措施，由本周六(15日)起，所有自上述地方入境抵澳人士，在酒店完成隔離後，當天起連續4天需進行自我健康管理，以及每天到社區核酸站接受核酸檢測，稍為收緊了入境者的健康管理措施。

根據澳門目前實施的「7+3」檢疫措施，入境檢測無染疫者完成7天的隔離後，踏入自我健康管理期間健康碼會轉為「黃碼」，並須在結束醫學觀察的翌日起計第1、2、3、5及7天內接受核酸檢測。惟中心公布的新措施實行後，由外國、香港、台灣地區入境的人士，周六起取消在解除醫學觀察翌日起計第4至7天健康監測，以及在解除醫學觀察翌日起計第5、7天接受核酸檢測的措施，但入境人士須在解除醫學觀察當天起連續4天，進行自我健康管理，同時亦須每天到社區核酸站接受檢測。

另一方面，當局亦調整了對在入境時或集中隔離醫學觀察期間，新冠病毒核酸檢測結果為染疫的人士的集中隔離期限，由不短於入境翌日起計第10天，改為不短於入境翌日起計第 7天，並須為不再具有傳染性時。意味抵達澳門經檢測確診的入境者，隔離日數由10天改為7天。