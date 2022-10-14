港大醫學院提供免費全面癌症基因檢測　名額1800個

肺癌是本港頭號「癌症殺手」，而非小細胞肺癌是最常見的肺癌類型。香港大學李嘉誠醫學院開展全港最大規模肺癌真實數據計劃，招募1,800名合資格的第4期非小細胞肺癌病人，免費提供「全面癌症基因檢測」，目前招募到的病人中有逾30%人發現有多項基因突變。因應病人的檢測結果，港大醫學院、港府、醫院管理局及私營醫療機構將聯手為其制訂個人化精準醫學計劃。

根據衞生署衞生防護中心2020年的數據顯示，該年共有3,910人死於肺癌，佔所有癌症死亡人數的26%；非小細胞肺癌是最常見的肺癌類型，佔所有肺癌病例的82%3。精準治療是癌症治療的大趨勢，透過檢測患者腫瘤獨一無二的生物標記，醫生可為病人度身訂造最合適的治療方案。港大醫學院推出多方合作計劃，由即日起至明年6月19日招募1,800名合資格的第4期非小細胞肺癌病人，為他們免費提供「全面癌症基因檢測」。相關檢測可以一次偵測到超過300種基因，準確度達99%，以收集到的數據分析患者腫瘤類型、基因變異情況，繼而提供建議治療選項，以及合適的臨床試驗等，讓患者得到更好的預後和延長存活期，同時保持良好的生活質素。

有興趣者可於網上報名、致電9500 2757或電郵nsclcgen@hku.hk與港大醫學院臨床醫學學院臨床腫瘤學系的研究團隊聯絡。是項計劃的篩選結果取決於配額、醫生的專業判斷及決定。合適的申請者會被安排到其鄰近的7間公立醫院腫瘤科中心接受檢測及治療，相關醫院包括瑪麗醫院、伊利沙伯醫院、威爾斯親王醫院、基督教聯合醫院、東區尤德夫人那打素醫院、瑪嘉烈醫院及屯門醫院。香港大學醫療系統臨床腫瘤科醫生李詠梅表示，該計劃目前招募到的首152名病人中，除了3種常見的基因突變外，超過30%病人身上還發現更多基因突變，檢測結果有助醫護人員制訂相應的標靶治療方案。