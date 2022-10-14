幼兒減少觸碰外物　近7成家長憂阻成長

明日10月15日為「全球洗手日」。新冠疫情令不少家長變成「緊張大師」，不准孩子「手多多」。有機構公布全港首項「幼兒觸感調查」結果，發現當子女觸摸看似不衞生的物件或人士時，逾六成受訪家長會立即喝止及即時消毒幼兒雙手；近七成同時憂慮幼兒減少接觸外界而窒礙成長。研究指缺乏觸摸對幼兒性格及心理、語言發展、溝通技巧、以至學習能力均有不同程度的影響。

這次調查訪問了共300名2至5歲本港幼兒的家長，結果顯示，受訪者曾因衞生問題而避免幼兒觸摸其他人或事物，包括公共物品如扶手、升降機按鈕、門把手、欄杆等（78%）、陌生人（74%）、街上物品如超級市場或其他商店內的貨品（69%）、遊樂設施如滑梯、鞦韆、攀爬架、波波池、旋轉木馬等（51%），以及戶外或野生動植物如草地、沙灘、流浪動物等（49%）；更有七成受訪者回家時因未消毒，而不觸摸或擁抱家中幼兒。調查顯示，63%受訪者堅持完成兩項或以上的消毒程序才觸摸子女，包括以潔手液洗手（69%）、洗澡（58%）及更換所有衣物（56%）。受訪者亦曾因衞生問題與家庭成員發生衝突，最常出現磨擦的對象為「四大長老」（47%）及伴侶（38%）。

多感官學習有助提升幼兒的學習成效，七成受訪家者指子女愛觸碰身邊物品，當他們發現子女觸摸看似不衞生的物件或人士時，逾六成會立即喝止及消毒幼兒雙手。而這種反應恐抑壓幼兒探索觸感的欲望，缺乏社交觸碰對幼兒的社交及大腦認知發展都有所影響，部分家長坦言子女變得內向、孤僻、膽小、害羞，甚至當有人走近就開始感到害怕。