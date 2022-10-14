一年11萬港人棄城　星馬出招搶專才

近年受到新冠疫情影響之外，政治及社會的動盪不穩，亦令不少港人失去信心，紛紛選擇移民或移居外地，致人才流失。香港人力資源管理學會副會長陸國坤昨在電台節目中表示，根據統計處年中人口統計顯示，過去一年有逾11萬人淨移出，而學會8至9月曾進行「大離職潮」調查，發現37%管理層以移民理由辭職，基層則有24%，其中以資訊科技及數碼工種招聘最困難，反映本港人才缺口擴大。

陸國坤指出，隨着本港跨國公司數目減少，本港人才缺口正在擴大，當中資訊科技及數碼工種招聘最為困難，而下周發表的2022年薪酬趨勢調查顯示，資訊科技、金融及會計的加薪幅度高於一般水平，其中資訊科技加薪幅度近10%，反映行內人手競爭非常大。

陸又指外國在吸引專才方面較進取，例如新加坡推出海外網絡專業簽證，馬來西亞亦剛推出新計劃，吸引高薪專業人士移民到當地，其條件亦較為寬鬆。該學會建議本港在「搶人才」方面需要下工夫，並盡快放寬入境限制，設清晰的路線圖，否則難以吸引海外人才來港。

科技創新界議員邱達根則稱，近幾年科技人才需求大，惟不少本港人才選擇移民，外來人才亦減少來港，導致人才供應斷層，業界即使調高薪酬，亦難以招聘人手。他建議本地大學可增加內地及國際學生學額，港府更要主動出手，吸引外來人才。