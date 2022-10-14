超級豪宅交投弱　撤辣加通關可救市

疫情持續近3年，本港經濟如墜深淵，資產市場飽受衝擊，再加上美國加息影響，樓市一片跌聲，並由細價樓波及超級豪宅。有代理行表示，今年首3季，港島山頂及南區洋房交投量及成交金額齊挫，按年跌幅高達54%及約71%。昨日有外媒報道，港府正在研究豁免優秀人才在港買樓被徵收非香港居民置業印花稅，地產代理行美聯表示，若下周公布的《施政報告》對樓市有好消息，如提供通關時間表，取消買家印花稅（BSD），將有助吸引資金來港，並有利北水重回本港超級豪宅市場。

美聯表示，今年首3季，港島山頂及南區兩區合共錄得約26宗洋房買賣，涉及金額約55.08億元，較去年同期的56宗及逾188.81億元大幅下跌，情況反映本港豪宅交投表現極為疲弱。今年首3季，山頂區洋房成交佔3宗，南區的淺水灣、深水灣及壽臣山佔6宗，而舂坎角、赤柱、大潭、石澳則佔達17宗。若以項目劃分，當中，大潭紅山半島最多，佔約6宗，而壽臣山15號及淺水灣道90號均錄得兩宗成交。

按區域統計，最大宗成交金額洋房成交，包括山頂歌賦山里3至5號單號屋，成交價約4.3億元，呎價逾10萬元。而最大宗獨立屋成交則為石澳山仔25號，成交額約2.5億元。