東方日報A1：撤辣吸人財　變得快好世界　改得慢有排捱

經濟展望不樂觀，不撤辣「有排捱」。《施政報告》快將公布，有消息指撤辣在望。外媒引述知情人士指，港府正考慮放寬房地產稅和簽證的限制，其中或放寬非本地買家需要支付15%印花稅的規定，並有機會採用退稅形式執行，以遏制因疫情造成的人才資金流失，威脅香港國際金融中心地位。亦有傳港府將宣布措施讓本地註冊公司更易聘用13種行業的外地專才。有學者指辣招令上車更難，樓市交投下跌造成相關行業經營慘淡，而現時經濟環境已轉差，政府應審時度勢，盡快全面「撤辣」。

行政長官下周三（19日）公布上任後首份《施政報告》。有知情人士透露，政府可能放寬對非居民置業者需要支付的15%印花稅規定，部分或全部稅款，可能在這些人在香港停留一定年限後退還。惟目前尚不清楚最短期限是多少，以及是否所有非居民置業者都適用。目前，所有非香港永久性居民在簽訂住宅物業的買賣合約時，須額外繳交15%的買家印花稅。

面對人才流失問題，有傳港府將宣布措施讓本地註冊的公司更易聘用13種行業的外地專才，包括資產管理、金融科技、ESG金融服務等，而公司在從中國內地或國外招聘之前，不再需要經歷一個漫長的過程以證明他們已努力招聘當地人士擔任這些職位。為吸引人才返回香港工作，知情人士又指港府正在考慮一種新的簽證形式，以使非本地人更容易在香港工作，惟沒有透露細節。

據稱，正在討論的措施還包括向一些高技能專業人士提供現金補貼，以及設立一個特定的政府部門來吸引和管理內地和海外工人和投資，又指倘若香港的公司如果不需先證明其在向外地尋找關鍵專業人士之前曾經設法招聘本地人員，這項措施將使香港與新加坡有所區別。

嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所高級研究員何濼生教授指出，自己一直主張取消雙重印花稅方面不僅限於內地人，只要於香港居住，就應該一視同仁，免除買家的雙重印花稅。因此若有關消息屬實，可以說是第一步，能夠提升香港形象，但並不足夠，直言對樓市無太大影響，對市民置業亦完全無幫助，故政府應盡快「撤辣」。

事實上，近期社會上有不少聲音要求政府「撤辣」。地產及建造界議員龍漢標日前在社交媒體發貼文指，政府自2010年開始推出多項樓市「辣招」，壓抑樓價飆升。政府當初推出辣招時強調「非常時期，非常手段」。惟過去12年，香港經歷不同變化，近年更面對疫情反覆、全球政經局勢不明、以及利息上揚等挑戰。他又指樓市與經濟民生息息相關，經濟環境不可同日而語，政府應因時制宜，重新審視辣招是否已經過時。

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