消防處引入4架經改裝兩用車　料提升染疫院友運力3倍

年初的第5波疫情，來勢既急且猛，當時不少長者及殘疾院舍出現爆發，令救護人員疲於奔命。為防止院舍進一步爆發，消防處在社會福利署、醫院管理局、聖約翰救傷隊及醫療輔助隊協作下，已提升確診院友或密切接觸者的送院流程及速度，礙於救護車最多只可運送兩名臥床院友，救護員需多次往返接載，為提升運力，消防處年初動用逾200萬港元、特別引入4架24座載客車改裝成「抬床運送及載客兩用車」，每車最多可運載4名院友，料運力最高可提升3倍，首架車已在本月初投入服務，預計其餘3架可在今年內全部服役。

消防處副救護總長郭健民表示，與機電署合作新引入的4架「抬床運送及載客兩用車」，每車購入價約需50萬至60萬港元，車上可放上4張抬床，其中1架設3張抬床及2架輪椅位置，車尾配置可供升降抬床的電動尾板，人員可短時間內處理多名臥床患者及兼顧職安健，首架兩用車已於本月7日投入服務及曾出動救援，截至12日，共出動了6次及運載21人次，現駐守何文田的支援協調中心，料陸續服役的兩用車會駐守其他支援協調中心基地，郭稱當疫情完結後，兩用車會還原加裝座位，作接載人員用途。

郭續指，現時疫情保持橫行，院舍仍間中出現爆發，而院舍一般入住約數十名院友，大多需要臥床，當消防處收到求助後，會先經支援協調中心策劃及因應實際需要，才決定是否出動兩用車，由於往返隔離中心需時，如大嶼山亞洲博覽館及暫作隔離的體育場館等，車上設3名救援員及一般的維生儀器，如自動體外除顫器。據消防處資料顯示，由1月22日起至9月底計，有關安老院舍及殘疾人士撤離及回院的情況，經社署轉介的撤離及回院個案共有1,506宗，涉及5,299人次。