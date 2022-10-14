英皇集團慈善虛擬導賞　伴港人穿梭80年

英皇集團副主席楊政龍、容祖兒、香港路德會社會服務處及鄰舍輔導會代表等嘉賓以及現場超過80位長者出席，同時遙距連線兩個慈善機構旗下長者中心超過800位長者一起參與活動，場面壯觀。

本港昔日風貌情懷重新活現眼前！英皇集團藉今年80周年誌慶，舉辦「一喜活現•英皇80年」慈善虛擬導賞活動，整理結合該集團發展蹤迹與香港人生命中值得慶祝的美好時刻，利用線上直播互動形式配合聲畫導航、舊物回顧，以嶄新概念將本港80年的時光之旅活現大眾眼前。

該活動的慈善長者場剛於日前假荃灣的英皇戲院圓滿舉行，與觀眾游走淺水灣、銅鑼灣、灣仔、中環、尖沙咀及油麻地等地方，重溫本地文化歷史軼事，勾起長者們年輕時的深刻回憶及共鳴。植根本港的英皇集團，由1942年位於上海街的鐘錶零售店「成安記錶行」，發展至今業務觸及各方面，一直陪伴香港人成長，活動亦融入不少該集團的發展蹤迹及鮮為人知的故事。

英皇集團副主席楊政龍、容祖兒、香港路德會社會服務處及鄰舍輔導會代表等嘉賓以及現場超過80位長者出席當日活動，並破天荒遙距連線兩個慈善機構旗下長者中心超過800位長者一起參與。楊政龍致辭時表示，踏進智慧數碼年代，集團一直追求創新的科技應用，除為旗下業務解鎖更多可能性，更可延伸至社會關愛層面，參與並推動慈善數碼化。

透過線上直播、虛擬導賞等新興的出行方式，鼓勵長者們利用科技的便利體驗新事物從而豐富精神生活，開懷面對新常態。

協辦今次活動的本地文化企業「活現香港」創辦人陳智遠帶大家穿梭港島及九龍，以線上導賞的方式與各位長者一起緬懷香港舊日的風情。英皇慈善基金除透過捐款支持兩間慈善機構推動「長青共融」 的項目計劃以外，更組織集團義工隊在現場與長者玩遊戲，氣氛高漲。

陳智遠表示，英皇集團品牌深耕於香港，團隊進行史料搜集時發現許多有趣的故事與香港人連結甚深，並圍繞「喜慶」的主題打造了一個充滿集體回憶的旅程，公眾場現已有逾千人報名參加，並將於10月29日（星期六）推出，詳情可留意英皇集團官方社交Facebook及Instagram平台（@emperor.hongkong）相關資訊。