限聚令無科學證據支持　專家稱高成本低效益　批當局應果斷取消

下周四(20日)起港府將放寬限聚令至12人，及容許餐飲處所、酒吧、夜總會等可進行現場表演及跳舞活動。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日(14日)透過電台節目表示，限聚令影響不少市民生活和長者社交活動，而且並無科學證據支持，亦不合乎成本效益，認為當局應該果斷取消。何解釋道，限聚令已變得高成本、低效益，不應持續。

對於變種病毒株，何指，世界各地有很多變種病毒，現階段難以預測哪些病毒會橫掃全球。他又表示，Omicron變種病毒株BQ.1.1同時具備5個關鍵變種位置，比BA.5更有優勢，導致感染比例上升，而本港輸入個案最多來自英國，若當地爆發BQ.1.1疫情，香港亦難免會傳入個案。何稱，目前在機場做核酸檢測等措施，有助減慢入境人士將病毒傳入社區。

感染及傳染病醫學會副會長林緯遜在另一個電台節目指，認為該放寬措施不會對疫情構成壓力，而且現時許多場合基本上已有人群聚集，4人限聚令似乎不合事宜。他建議，若酒吧未有爆發個案，政府可循序漸進地延長營業時間。林表示，即使現時每日仍有數千宗個人，但與早前情況相比，涉及重症的比例不多，對醫療系統的壓力亦不算太大。