兒童首2針復必泰間距可縮至3周　孔繁毅指對針後現心肌炎仍有疑慮

衞生防護中心轄下的聯合科學委員會通過，建議6個月至11歲兒童打頭兩針復必泰應隔8周，但為給予家長彈性安排，家長可自行選擇縮短兒童接種間距至不少於3周。政府專家顧問、疫苗可預防疾病科學委員會成員孔繁毅今日(14日)在電台節目表示，海外數據顯示，幼兒相隔3周及相隔8周接種首兩針復必泰，引發心肌炎的風險沒有明顯分別，由於本港過去有2名5至11歲幼兒接種復必泰後出現輕微心肌炎，令委員有疑慮，故維持相隔8周的建議，但他指出，幼兒接種首針後，還未能產生足夠抗體，第一及第二針相隔時間太長並不理想。

委員會亦通過建議引入二價疫苗作為加強劑，並預計最快明年一月到港，同時建議6個月至11歲兒童若屬於免疫力弱人士，可選擇打4針科興或復必泰疫苗，跟第3針應相隔至少3個月。孔繁毅表示，二價疫苗產生的抗體水平比初代疫苗好，期望有關疫苗冬天前可抵港，讓長者及兒童優先接種。他又指，長者接種疫苗後中和抗體水平下降比較快，T細胞反應相對遲緩，估計以後每年都要在入冬前接種加強劑。