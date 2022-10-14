疑不憤被派綠帽　惡意公開多段女EO性愛片　29歲男EO被捕

近日網上流出多段不雅片段，片中女主角疑似為大埔民政事務處一名女政府行政主任(EO)。該片段除了有較為性感的畫面外，還有疑似口交、全裸自拍、洗澡及性愛過程等。警方於本周一(10日)拘捕一名懷疑發放片段的29歲男子，據悉他為西貢民政處行政主任，與片中女主角為情侶關係，男方懷疑女方出軌「派綠帽」，於是在網上公開兩人過往性愛的影片惡意報復。被捕男子已獲准保釋候查，11月上旬須向警方報到。

《2021年刑事罪行(修訂)條例》已於2021年10月8日正式刊憲生效。窺淫（包括偷窺和偷拍行為）、發布源自窺淫或非法拍攝所得的私密影像都是刑事罪行。條例下如分享影像涉及偷窺或偷拍，不論是第一身拍攝、發布或轉發，也可能會干犯罪行。同樣，不論是於即時通訊程式發送影像、上傳至討論區或轉貼討論區貼文，也可能違法。任何人干犯相關罪行，最高可被判監禁5年。條例亦加入了處置令的安排，讓法庭可按情況命令任何人(包括社交媒體和網上平台)移除、刪除或銷毀涉案的私密影像以保障受害人。