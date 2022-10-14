工程師學會促政府杜絕「搶低標」　倡建公屋全面採用組裝合成法

本屆政府將於下周三(19日)發表任內首份施政報告。香港工程師學會今日(14日)就施政報告提建議，指政府應杜絕造價過低的工程及顧問合約，避免引發質量或職業安全問題，方案包括引入防止「搶低標」機制，以降低承建商出價過低的誘因；並建議興建公屋時，全面使用「組裝合成」建築法。

香港工程師學會會長卜國明指投標價過低或引發安全問題，故學會早前成立專責小組研究解決方案，建議在工務工程方面，費用及技術的評分應為「五五比」、引入防止「搶低標」機制、進一步量化申索態度評分機制。在顧問合約方面，學會建議防止承建商標價不合理過低、量化一般顧問服務、以公務員總薪級表用於非駐工地人員等。

此外，學會指應持續解決土地短缺問題，促政府提出基建藍圖，詳列各土地建議及落成時間表。對於房屋項目方面，工會則建議將公屋項目內的政府設施、社區設施從住宅樓宇中抽出，公屋配以全面使用「組裝合成」建築法，進一步縮短建造時間。不過，學會亦指政府提出多項大型發展項目，質疑業內是否有足夠工程師完成項目，促政府精簡申請及審批程序，加強校本課程，以吸引更多精英。