政府今刊憲建議進行獅子山隧道改善工程　增設至三線

獅子山隧道啟用逾半世紀，結構老化亦未能應付益繁忙的交通，急需進行改善工程。政府今日（14日）刊憲，建議進行獅子山隧道的改善工程及相關道路工程。而工程項目將包括在獅子山隧道兩條現有隧道管道之間，興建一條長約1.4公里的三線行車隧道管道；把獅子山隧道現有南行隧道管道由雙線擴闊為三線；修改獅子山隧道位於沙田的現有收費廣場；在沙田收費廣場興建一條橫跨獅子山隧道公路的高架行車道，以配合隧道營運等。

路政署早前曾在環境評估報告中提及，現時隧道的結構已明顯老化，設計不符合現時標準，加上隧道交通流量大，故需進行改善工程以延長其使用年限。而政府刊憲建議，除擴闊南行隧道管道外，亦需翻新隧道現有的北行隧道管道；另外亦會擴闊介乎沙田路與窩打老道之間的部分現有獅子山隧道公路。

路政署早前曾預計，建築工程會於2025年第一季動工，而竣工期則暫定為2034年。而項目料將永久影響在獅子山郊野公園約0.16公頃的林地及0.17公頃植林區，故當局建議，應在工地附近根據最終林地補償計劃提供補償性林地作為緩解。