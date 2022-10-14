私營安老院舍員工日做11小時　月薪僅1.4萬　團體倡落實標準工時

本港人口老化問題嚴峻，現時有逾7萬名長者居住於安老院舍，約3萬人住在私營院舍，社會對安老服務需求有增無減。不過有調查發現，私營安老院舍的護理員和保健員，均以50歲或以上的中年女性為主，每月薪酬中位數為1.4萬港元，薪酬遠低於政府資助院舍員工的2萬港元。另外，過半受訪者認為第5波疫情高峰時人手不足，逾85%人每天普遍工作至少11小時，有近95%員工身體出現麻痹或痛楚，更有保健員曾單獨照顧50位長者。

明愛荔枝角職工中心在8月至9月，訪問100多位現職深水埗區私營安老院舍的前線員工。受訪者之一的阿詩今年48歲，2月曾確診新冠肺炎，在快測仍驗出病毒的情況下，接獲僱主通知，指其他員工因中招或擔心感染已辭職，院舍長者無人照顧，她需重回工作崗位，照料染疫的長者。另一名院舍員工阿雪今年25歲，已入行兩年半，因工時長及工種要求而變得疲累，亦影響其照顧長者的質素。她一直渴望進修，然而工時太長令她讀書也無法入腦，最終放棄進修的念頭。阿雪更慨嘆指，最長試過14日無放假，疫情嚴峻期間更一天工作13小時，更遑論獲得固定休息時間。

社工黃小慧表示，私營安老院舍一直人手不足，逾半受訪者壓力指數介乎嚴重及非常嚴重的水平，亦有39%受訪者在疫情高峰期不能歸家，需要留在院舍候命。團體促請政府提高私營院舍員工的薪酬待遇；落實每天最多工作9小時的標準工時，以吸引年輕人入行。另外，團體建議當局持續提供疫情下的特別津貼至疫情完結，也應協助私院提供輔助器材，減輕員工因照顧院友而造成的身體勞損問題。