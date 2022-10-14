議員促無染疫「黃碼」旅客跟團進出受限處所　盧寵茂稱疫情未完

冠肺炎疫情漸緩，本港仍未大幅度放寬防疫措施，惹來社會大眾質疑。醫務衞生局局長盧寵茂今日（14日）出席立法會衞生事務委員會討論本港防疫政策時，多名議員提議放寬以「0+3」入境檢疫安排持「黃碼」旅客，在核酸檢測證明無染疫後，即可以「團進團出」方式進入受限處所。不過，盧寵茂則回應指，確診數於本月初似乎再度回升，故仍要小心應對疫情。

議員姚柏良認為，實施「0+3」入境檢疫後市民出遊意欲大增，但未見對本地旅遊業有提振作用，建議政府可考慮讓旅行團以「團進團出」方式，持有「黃碼」旅客亦可進入指定餐飲處所同時不會與其他客人接觸；而在「團進團出」方式下亦可進出主題公園及博物館等。議員梁熙亦指出，現時「0+3」的入境檢疫安排令持「黃碼」旅客不能進入食肆，認為若旅客持有核酸檢測陰性結果，是否可以考慮讓他們進入餐廳。

盧寵茂則回應指，雖然目前透過社區核酸檢測未有發現新變種病毒BA.2.75等，但近日的輸入個案仍有驗出帶有新變異病毒株，例如XBB.1等，反映疫情仍未過去，故需小心應對，並在高風險地方做好管控。

至於會議上有多名議員質疑，食肆每枱人數最多可12人，惟4人禁聚令仍持續，難以向市民解說，不明白為何存在落差。盧寵茂回應稱，考慮到相關的一致性，當局決定修例，將禁聚令由4人改為12人，但受制於599G條例，修改禁聚令需要經過法律程序處理，希望議員支持並加快修訂。