免針紙覆核案申法援被拒　郭卓堅稱訴訟贏面仍很高

「長洲覆核王」郭卓堅於上周五（7日）入稟高院，就政府不接納早前被捕的7名西醫發出約2萬張「免針紙」一事申請司法覆核，獲高院批出司法覆核許可，案件將於下周四（20日）正式審訊。法官更批出臨時禁制令，在法庭有正式判令前，暫緩政府廢除涉事免針紙的決定。郭卓堅今（14日）在高院外交代法援申請事宜。郭表示，法援署以他非持份者為由拒絕申請，但他認為司法覆核案的贏面仍很高。

郭卓堅指，法援署稱他沒有獲發有關的免針紙，因而未能證明他有合理理由繼續訴訟，故拒批法援。郭批評法援署決定不合理，因他是以公眾利益為由申請。他又指過往亦曾為着公眾利益，即使非新界原居民仍就丁權相關議題申請司法覆核，他稱法援署當時也有批出援助。郭表示會就署方決定上訴，正排期處理。他又稱，即使最終不能獲得法援，也有律師會義務為他上庭抗辯。

郭認為，當局如果認為有關醫生決定出錯，應向醫務委員會反映，而非直接廢除所有涉案免針紙，批評當局做法專橫。郭又稱，據他所知將有另一入申請加入訴訟，而該名人士曾獲發免針紙，但並非該7名涉案西醫所發出。