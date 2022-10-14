涉傀儡保險代理串謀詐騙案呃4300萬佣金　17名被告准保釋候訊

廉政公署揭發17名人士涉嫌參與「傀儡保險代理」串謀詐騙勾當，即訛稱經手處理約480份保單，以騙取2間保險公司發放佣金共逾4,300萬港元及處理涉款，因而被控串謀詐騙及洗黑錢共17項控罪。案件今（14日）在東區裁判法院提訊，各被告暫毋須答辯。裁判官把案件押後至12月16日再訊，控方透露案件擬將轉交上級法院審理。各被告獲准以2萬至10萬港元保釋，期間不得離港及須定期到警署報到。

17名被告年齡介乎22歲至59歲，其中郭浩良、陳家裕、林曉東、林煒傑、顏梓定、黃卓立、胡健良、周玉田、江梓瑩及張皓翔共10名被告，案發時為富衛人壽保險(百慕達)有限公司保險代理。另外7人案發時受僱於香港永明金融有限公司，分別是前分區經理郭潤芳及鄧浩麟，以及5名前保險代理杜偉濤、黃蓮欣、梁紫穎、毛詠嫻及羅雅穎。

控罪指，郭浩良、郭潤芳、鄧浩麟及上述5名香港永明時任保險代理於2016年至2020年之間，一同串謀並與盧彥樺及他人串謀詐騙香港永明，不誠實地向香港永明偽稱該5人分別是206份保單申請的經手代理，以及導致香港永明批准該等申請並向郭潤芳團隊支付佣金、獎金、花紅及津貼；郭浩良等10名富衛時任保險代理於2016年至2020年之間，一同與盧彥樺及他人串謀詐騙富衛，不誠實地向富衛偽稱12名人士，包括該10人，分別是272份保單申請的經手代理，以及導致富衛批准該等申請並向盧彥樺及該12名人士支付佣金、獎金、花紅及津貼；除郭浩良及郭潤芳外，餘下15名被告另被控於2016年至2020年之間，各自與盧彥樺串謀，知道或有合理理由相信由他們所持有20個銀行戶口內共約4,100萬港元款項，全部或部分、直接或間接代表從可公訴罪行的得益而仍處理有關款項。

案件編號：ESCC 2029/2022