九巴申建4層高巴士廠　可供363輛電動巴士停泊

為配合本港電動巴士發展，九巴將建新巴士廠，以助停放及維修電動巴士。九龍巴士（1933）有限公司近日向城市規劃委員會申請，將原設於大埔工業邨的露天停車場改建，並放寬現有巴士廠的高度限制由2層改為4層，以建成一座4層高的巴士廠。若獲批准改建後，原先位於現有用地附近大華街的巴士停泊處將在新巴士廠建成後歸還政府。

申請人九巴公司表示，申請地點地盤面積為1.46萬平方米，位處在大埔33區大福街及大華街交界、大埔工業邨一帶，東面面向工業村。申請地點由2002年起一直使用至今，現作為露天停車場使用，設有數個一層高的鋼結構加油、清洗及維修設施。為向可持續發展邁進，九巴建議申請地點用於停放電動巴士，若成功放寬至4層，則擬建巴士廠共設443個泊位，可停放約363輛電動巴士；另提供80個維修巴士車位；設巴士洗車間、士多房及相關電源設施等。

此外，九巴公司認為，擬建方案有助吸納大埔、沙田區合共183輛在街上或車站、車廠過夜的巴士，紓緩巴士保安及公眾滋擾問題。九巴又稱，擬議方栽可減少碳排放、空氣及噪音污染，幫助改善環境，邁向碳中和的目標以達致可持續發展和智慧城市的目標。