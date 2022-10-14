政Whats噏：會議發言被指中英夾雜　梁美芬憤而離席

香港地華洋雜處，言談間夾雜幾句英文，已成為港人嘅語言習慣。立法會衞生事務委員會今早(14日)召開會議，儘管會議開始之初，主席提醒在座嘅議員，發言不宜中英夾雜，以免為難翻譯嘅同事，然而議員梁美芬用中文發言時，唔覺意咁講幾句英文，招徠主席當場「指正」，結果梁同對方短暫駁火，當官員回應佢嘅質詢後，梁霍然離席，以表不滿。

話說會議期間，梁美芬關注到有涉嫌失德嘅醫生懷疑濫發免針紙，但法庭未作出裁決之前，涉案嘅醫生仍然應診。佢詢問醫務衞生局局長盧寵茂，究竟政府有無權限，阻止免針紙濫發嘅事情發生？依家有無增加巡查？其次係涉嫌濫發嘅二萬多張免針紙，裏面有300人可能係公務員，點解咁遲先至被發現呢？跟住佢又話「其實我唔係嗰啲Data Science(數據科學)嘅Expert(專家)，但照計睇到一啲Irregular(不尋常)嘅事發生，其實都應該...」

梁美芬話音未完，就遭到主席「閘停」，重申先前已經同大家講咗，發言一喺用中文，一喺用英文，總之唔好兩者夾雜。不過主席嘅提點，梁似乎唔當係一回事，反駁話「主席，你唔好嘥我時間啦，局長聽得明，OK？」對方就話並無嘥佢嘅時間，而即使局長聽得明，但都要留意負責翻譯嘅同事，仲話「就算你唔喜歡我話你中英文夾雜，但係我都要話畀你聽，唔應該中英文夾雜！」

面對指摘，梁美芬忿懟話「我都做過主席...希望你畀番時間我！」又一再強調「局長聽得明」。但主席仍然寸步不讓，回應話「你做主席，你鍾意點處理係你嘅事，總之我係唔會畀時間你嘅...你要用中文就用中文，用英文就用英文！」

雖然對方企硬，但梁美芬亦堅持「呢啲咁精彩嘅問題」一定要局長回答，又話「主席，你再係咁樣，大家係唔服氣㗎，OK？局長唔該你回應。」

「關於一啲免針紙...」當盧寵茂一開聲，主席突然插入一句「局長！」，似乎想阻止發言，但稍為停頓嘅盧見對方未有進一步動作，就續指若牽涉到可能造假嘅情況，當局將會轉介畀醫務委員會去跟進有關醫生嘅專業操守。又話考慮到涉事醫生已進入司法程序，政府係會暫停佢哋發嘅免針紙，至於疫苗接種，同埋長者醫療券，都會暫停。

盧寵茂回應過後，梁明顯怒氣未消，迅速收拾抬面文件，旋即離席步出會議室。