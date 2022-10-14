涉用假文件掩飾延誤處理調遷　房屋事務主任被控偽造等4罪

廉政公署前日(12日)落案起訴一名房屋署房屋事務主任，指他涉嫌在處理2宗公屋單位調遷申請時，使用載有虛假批准的文件，以及偽造社會福利署便箋，以掩飾他延誤處理申請。被告現被控2項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪、1項刑事損壞及1項偽造罪。案件今(14日)在西九龍裁判法院首次提訊，被告暫毋須答辯，裁判官余俊翔將案件押後至11月25日，以待辯方索取文件及法律意見，並准被告以5,000港元保釋，期間不得離港及不得直接或間接接觸控方證人。

35歲被告包文豪，報稱房屋事務主任。控罪指他於或約於2015年11月26日，使用2份文件以誤導房署。有關文件為兩項房署電腦系統的輸入資料，虛構地指一名房署高級房屋事務經理於2015年10月19日批准幸偉強申請邨內調遷及於同年11月23日為該租戶預留一個較大單位。

刑事毀壞罪則指被告於2015年12月2日至2016年5月5日期間某日，無合法辯解而摧毀一個屬於房屋署的財產之房屋檔案，意圖摧毀該財產或罔顧該財產是否會被摧毀。餘下控罪指被告涉嫌於2021年6月18日至7月1日期間某日，製造虛假文書，即一份由社會福利署署長於2021年6月18日向房屋署署長發出標題為「申請邨內調遷」的便箋，意圖由他或他人藉使用該便箋而誘使另一人接受它為真文書。

案件編號：WKCC 3722/2022