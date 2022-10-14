政Whats噏：屢批中大校董會　張宇人倡主席特首委任　杜絕裙帶關係

中文大學校董會早前通過續聘段崇智為中大校長，惟外界批評決定倉卒。立法會教育事務委員會本來計劃討論有關事項，不過之後該委會委員臨時「收火」暫停展開討論，視乎情況再議。惟身兼中文大學校董嘅議員張宇人，今日(14日)再喺報章撰文，指中大校董會有改革需要，建議主席應特首委任、校董會應精簡人數，以及容許9所書院代表輪流加入校董會，以杜絕「裙帶關係」，不過實際操作係點呢？

張宇人首先批評現時中大管理制度出現問題，導致校內由一小撮人掌權，舉例正、副校長基本可決定大部分校內人士嘅升職加薪及聘任同去留。喺開會安排上，張形容加入校董會14年來開會次數唔多，每年得3至4次，而開會嘅文件亦唔夠時間消化，好多重要事項被當作雜項、冇經討論就通過；其他院校開會密度為每月2次。他又指正、副校長獨攬大權亦引申至係校董會轄下嘅行政與計劃委員會嘅運作。委員會由正、副校長主導，其餘全數大概30名委員亦是來自校內管理層，它實際上獲校董會全權受理包括人事任命等重大校政事宜，可通過包括正、副校長職位的人事聘任，卻從來唔會有記錄呈交校董會，極有小圈子之嫌。

而喺現有安排下，校董會主席不能「空降」，而是要先成為校董、再被校長帶領的班子票選；司庫一職也由校內受薪人士擔任，經由校長任命，張批評未免有不公平之嫌及引人詬病。佢因此建議校董會主席一職應由特首直接委任，以杜絕任何變相「裙帶關係」。張宇人又建議大幅削減校董人數至33人，並裁減校內代表至11人，由佔大多數銳減至三分之一，另外三分之二由校外人士出任。而中大共有9所書院，但校董會校內委員一直來自特定4所較早成立嘅書院，餘下5所書院卻只扮演額外者角色，他建議改為由9所書院輪流派人擔任，凸顯中大擁抱多樣性嘅辦學理念。

其實東網記者早前問過張宇人，佢透露打算以政府喺2016年交上立法會討論改革校董會嘅方案，作為佢私人草案藍本。佢話自已依家研究緊有關草案，就事件諮詢緊好多人，之不過經歷左2次諮詢，佢就覺得「再同中大師生傾嘅意義不大」。除咗呢兩類人傾之外，張宇人仲話寫好條草案後，嚟緊會同一樣都係中大校董嘅議員鄧家彪，同劉國勳坐底傾下喎。佢又覺得自己同議員鄧家彪、劉國勳佢哋喺呢個議題上有共識，又唔擔心草案過唔到，話相信可以大比數通過咁話。至於鄧家彪就話自已好關注呢個議題，不過覺得段崇智續任呢件事「已成事實就要睇睇」。不過自己就支持改革校董會，形容大家喺呢個議題上有共識，但係個方向要傾傾，例如係個組成比例同產生方案。