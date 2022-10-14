主教山配水庫10.31起增自助遊　下周一可預約

一級歷史建築深水埗主教山配水庫，將開放自助遊，市民可在本地遊覽古羅馬式建築。水務署今日(14日)宣布，該配水庫將由本月31日起，每日增設3節自助導賞遊時段，而現時每日3團導賞團的安排維持不變。自助遊每節1小時，每節名額50個，費用全免。市民可於下周一(17日)上午9時起，到「前深水埗配水庫自助導賞遊」專頁預約由本月31日至下月30日的自助遊。

新增自助遊後，配水庫每日可接待的訪客人數，預計由現時約80人增至230人。截至9月底，導賞團已接待約8,900參觀人次。此外，由11月起，自助遊預約系統會於每月首個工作日上午9時開始，顯示未來2個月內可接受預約的參觀時段。如有人取消預約，名額會即時釋放供重新預約。

參加自助遊的市民只需掃描景點二維碼，便可收聽語音導賞介紹配水庫的內外設計、建築結構和九龍食水供應系統的發展歷史等資訊。導賞語音檔亦可在自助遊專頁下載。為減低感染及傳播新冠肺炎的風險，除獲豁免人士外，參觀人士進入配水庫前必須使用「安心出行」流動應用程式掃描場地二維碼，並須符合「疫苗通行證」和其他防感染的相關要求。