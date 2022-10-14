殺女友藏屍床底案續審　被告稱因死者吵鬧遂對她拳打腳踢

無業男子涉3年前殺害同居女友，把屍體藏於床下底的案件，今（14日）於高院續審，控方傳召發現屍體的偵緝警員作供，警員供稱，當日在涉案單位揭起碌架床下格的床板後，發現一張白被覆蓋着死者屍體，而屍體已出現屍斑，頸部被粉紅色外套及白色耳機線纏住，身體多處均有瘀痕。控方亦播放被告警誡錄影會面，被告稱死者每日均吸食毒品，「吸食得好犀利」。他又稱死者無故將物品扔出屋外，又「嘈喧巴閉」且稱要報警，他便掌摑死者2至3下，及在睡覺時用毛巾綁住她的手。他其後遭死者嘈醒，並踢及打她數次，當再醒來後便發現死者伏屍地上。

現年50歲的無業被告羅偉文，被控於或約於2019年3月17日在香港謀殺劉莉芝（34歲）。據被告於錄影會面供稱，當時與事主同住涉案將軍澳寶林邨寶儉樓單位，但２人只是朋友，他又指死者有很多男朋友。被告指死者每日均吸毒，包括可卡因和冰毒，有時她會因「發癲」須服用精神藥物。曾有天死者無故將物品扔出屋外，又走到後樓梯吸塵，並意外「碌落」樓梯，返回單位後又「嘈喧巴閉」，一度稱被告是通緝犯及要報警。被告稱他當時掌摑了死者2至3下，又叫她不要嘈，但她仍繼續吵鬧，所以被告在睡覺時用毛巾綁住她的手，又將毛巾纏在窗框上。他其後再遭死者嘈醒，便再踢了她兩下和打了她數次。被告稱醒來後，便發現死者伏屍地上「摸過佢隻手…凍哂。」。他感到害怕，但不敢報警，並把死者放入碌架床下格及用毛巾等物品包裹她頭部，其後被告再拖地。

偵緝警員何龍供稱2019年3月20日凌晨，因有人報案指收到被告自稱殺了人的訊息，他與同事到寶儉樓調查，並透過管理處及報案人確認涉案單位。何按門鐘及拍門均無人回應，至凌晨約5時許，其他同事帶同從被告身上檢取的鎖匙到場，開門進屋後，他們在客廳發現一碌架床，移走下格床床具及揭起床板後，發現左邊有一張白色被覆蓋着。何掀起白色被後，很快已經看見一隻手，他其後繼續掀開該被並發現一具完整屍體，且已出現屍斑，背脊向天及面朝下方，頸部被一件粉紅色外套及白色耳機線纏住、左手手腕綁有黑繩，屍體的手、腳、背及身軀和均有瘀痕，其中手部瘀痕較明顯。何續指，法醫其後到場檢查屍體，屍體被運走後，他續在單位內調查，發現死者的證件、銀行卡和信件等物品，但屋內沒有搜出毒品或吸毒工具。

案件編號：HCCC 167/2020