土瓜灣搗住家毒窟　警檢400萬元貨　揭無業男自學成「毒師」

西九龍總區特別職務隊根據線報，前晚(12日)在土瓜灣木廠街破獲一個「住家式」製毒工場，以涉嫌「販毒」及「製毒」拘捕一名31歲本地男子。行動中，警方檢獲市值逾400萬港元的懷疑毒品，包括6.5公斤二甲基色胺(DMT)、4.9公斤THC大麻油及THC大麻油朱古力、3.7公斤迷幻蘑菇、528張毒郵票、772克大麻草，以及一些包裝和製毒工具。

警方表示，涉案工場是一個約300呎的兩房住宅單位，屋內不同角落均分別被疑犯用作種植迷幻蘑菇、烹調THC大麻油朱古力及提煉DMT，製成品會再經加工，放入膠囊後出售，至於其餘毒品則循其他渠道購入，用以轉售圖利。被捕男子大學畢業，報稱無業，並無黑社會背景，相信在上址從事毒品活動約2個月，其學業並無化學等方面背景，懷疑製毒知識均從網上學成，而背後亦不涉及集團運作。疑犯將被落案起訴「販毒」及「製毒」罪名，警方會循毒品來源、客源及其他與案有關的事項繼續追查。

另外，警方留意到，市面上不時有含大麻二酚(CBD)的產品出售，該些產品經常會含有THC大麻油成分，亦即違法毒品。任何人服用以上任何迷幻毒品，後遺症包括而不限於上癮、產生幻覺、焦慮、抑鬱、專注力下降，若涉及高劑量甚至會導致昏迷，呼籲市民遠離毒害。