洗街水車攔腰撞巴士致23傷　司機危駕罪成還押至11.4判刑

深水埗元州街與桂林街交界前年發生嚴重交通意外，雙層巴士遭洗街水車攔腰撞上，導致巴士上23名乘客受傷，有乘客更因而頭部受傷致失憶。肇事水車司機事後被捕，早前於區院否認危險駕駛導致他人身體受嚴重傷害罪受審，辯稱事發時「暈了一下」。法官李俊文今（14日）裁定被告罪成。法官指被告說法只是他杜撰，案發時他的身體及精神狀況正常。法官認為當時被告駕車超越路口讓線數米，且沒有煞車或減速迹象，犯錯空間頗大。法官最終將被告還押至11月4日判刑。

操普通話的被告王國平（66歲），否認於2020年9月12日危險駕駛，導致2名巴士乘客嚴重受傷。辯方指被告原承認不小心駕駛，但不獲控方接納。控方指被告初犯，其中一名傷者已完全康復，另一名則因盆骨不時痛楚而需要覆診，及需到精神科覆診。

被告自辯時曾稱意外前曾暈了一下，再醒已見巴士在車前方，受到驚嚇來不及反應便撞了上去，事後驚魂未定，遂亦沒有把此事告知警方。法官指從現場片段可見，被告開車前不但能踢開車頭紙箱，意外後落車察看時又不忘關上車門，可見他於意外前後動作皆正常，甚至可謂敏捷，被告事後更沒為此求醫，屬不合常理；車上一名女工亦指車輛向前衝時，被告曾大叫及清醒等，認為暈眩的說法乃被告事後杜撰，以解釋意外成因，故拒絕接納。法官續指被告已不止一次駕駛涉案車輛，清楚涉案街道有斜路等狀況，故應是簡單及熟悉的工序，當時亦沒有急切情況會令他分神。惟被告駕駛屬重型車輛的洗街水車超越路口讓線約3至4米，片段更顯示煞車燈沒亮着，被告並無減速或煞車，最後撞上巴士。法官裁定被告的駕駛態度遠遜於一個合理而謹慎的駕駛者且屬危險，故裁定被告罪成。

案件編號：DCCC 674/2021