逾3成市民對施政報告無期望　應優先解決醫療房屋問題

新一份施政報告下周三公布，有機構就施政報告期望進行民意調查。結果顯示，有近3成人覺得特首即將發表的施政報告並不重要，更有逾3成人對施政報告沒有期望，而大部分人認為政府應優先處理醫療及公共衞生和房屋問題。

香港民意研究所於上周五(7日)至本周三(12日)就市民對「施政報告期望」進行民意調查，並收集了4736個回應。結果顯示，有47%的人認為施政報告「好重要」和「幾重要」，但有25%的人表示「好不重要」和「幾不重要」；而就期望方面，32%對施政報告「沒有期望」，17%的人認為「期望幾小」和「期望好小」，對施政報告「期望好大」和「幾大」的受訪者就佔28%；就施政報告應優先處理的問題方面，56%的人認為應為「好需要」處理醫療及公共衞生問題、55%認為要優先處理房屋問題，其餘勞工政策、教育和社會福利問題就分別佔35%、40%和41%。

時事評論員袁彌昌表示，有消息指今屆政府將着重房屋問題，但他認為土地問題並不是一屆政府能夠解決，若此議題受眾多市民關注，而政府又放大比重的情況下，到時「觸礁」會令民意反彈更為嚴重。浸會大學副教授陳家洛則稱，政府現在施政要考慮很多因素，故他認為施政報告已經不是百分之百香港人的施政報告。

針對防疫政策，復興經濟民生大聯盟成員任偉豪表示，香港已經錯過了「0+0」的時機，在未能與內地通關的情況下，政府也沒有完整政策吸引其他地方的旅客，又指目前香港旅遊、飲食、零售等行業正在「硬撐」，但若發現香港經濟無法復甦時就會崩潰。陳又指目前世界已經「行得好前」和復常，但香港仍然跌跌撞撞，令香港處於落後形勢，同時亦「冇時間表，冇路線圖，冇願景去復常」。