三罷日旺角非法集結　2女被告罪成　判囚3個月及半年

2019年11月11日，有人在旺角及大角咀一帶示威，事隔近2年半，1對情侶及1名女生被控非法集結，其中男子另被控刑毀交通燈。3人承認所有控罪，男被告早前被判監8個月及須賠償逾2.8萬港元，2名女被告今日(14日)在九龍城裁判法院分別被判6個月及3個月即時監禁。署理主任裁判官黃雅茵指本案發生後接近2年半才檢控被告，雖然她不認為有不合理延誤，但對2名被告己屬很長的等待，故給予酌情減刑。

今接受判刑的2名女被告依次為陳雯欣(23歲、設計師)及吳卓賢(25歲、侍應)，她們共同被控1項非法集結罪，指她們於2019年11月11日，在九龍亞皆老街、塘尾道、詩歌舞街一帶，連同其他身份不詳的人參與非法集結。裁判官引述辯方及感化官報告指，陳當天看過一些新聞報道後，一個人去示威現場，沒有證據顯示她親手作出破壞財物的行為，但她為破壞公物的示威者開傘遮掩，身上也有頭盔、口罩、索帶、剪刀等物品。吳則是應男友母親的要求，去示威現場勸男友，即同案被告張焯棋離開，但不成功，2人協議跟隨示威者去到大角咀，期間吳曾哀求張不要破壞財物。吳當天穿着相當顯眼的黃色衞衣，沒戴口罩遮蓋面容，身上沒有防護裝備。

辯方指案件有不合理的延誤檢控，惟裁判官不認同，因自反修例事件之後，律政司及警方要處理的案件和證供大增，需要更多時間；加上第5波疫情令新案排期又有延誤。不過，裁判官同意對20多歲的被告來說，2年5個月已屬很長，加上2人努力更生，有相當穩定的生活，故給予2人酌情減刑。考慮陳的參與程度較高，判監6個月；吳的參與程度較低，出現並非早有預謀，判監3個月。

案件編號：KCCC 1059/2022