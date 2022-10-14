酒吧下周四准現場表演　業界稱僅少數受惠　憂難負擔表演費

酒吧下周四(20日)起終再次「演照表、舞照跳」，但業界稱對僅對少數酒吧有利，受限營業時間下亦難以重振生意。港府日前宣布容許食肆、酒吧等室內場所舉辦表演及跳舞活動，但表演者須每周額外做2次核酸檢測。香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁今日(14日)於電台節目表示，放寬雖然是好事，至少令由年初停工至今現場表演者能復工，但相信僅部分酒吧，例如原有駐場現場樂隊(Live band)、唱片騎師(DJ)的酒吧較有利。

梁立仁指出，有現時表演的酒吧的客源與普通酒吧有異，不少客人只為聽歌看表演而到訪，因此有酒吧至今仍停業，但即使下周能復演，有東主坦言如何安排合適時間「開騷」，因凌晨兩時需完場，但客人普遍較夜光顧，難以設計表演及開始時間，亦擔心若客人人數不足，「唔知夠唔夠錢養班樂隊」。

而萬聖節、世界盃賽事等傳統酒吧業黃金檔期將至，梁立仁說業界仍「心思思」，若營業時限不變，不知是否投資布置場地，又說世界盃部分焦點賽時或於凌晨3時才開始，但該時間酒吧不能開舖，業界仍討論會否購買播放權，希望政府體諒業界，盡早放寬損害酒吧的防疫限制。世界盃將於本港時間下周五(21日)凌晨零時於卡塔爾開始首場賽事，根據賽程，在64場賽事中，共有24場會於凌晨3時舉行，即酒吧現准營業的時間外，包括分組賽事中英格蘭對威爾斯、波蘭對阿根廷等，亦包括4場16強、2場8強及2場準決賽的賽事。