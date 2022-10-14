護膚品含未標示受管制的藥物成分　衞署籲切勿購買或使用

衞生署今日(14日)表示，早前跟進市民投訴，從一間位於中環的店舖，取得一款名為「LAB LUMINUS ANTI-SENSITIVE SERUM」的外用產品樣本作化驗。政府化驗所的檢驗結果顯示，樣本含有「倍他米松戊酸酯」，是《藥劑業及毒藥條例》(第138章)下的第1部毒藥。有關產品亦懷疑屬未經註冊藥劑製品。因此，署方呼籲市民切勿購買或使用該款含有未標示受管制的藥物成分產品。

署方續指，今日到該店舖展開行動後，檢獲一批懷疑第1部毒藥及未經註冊藥劑製品，當局仍在進行調查。「倍他米松戊酸酯」是用於治療炎症的類固醇藥物，其副作用包括滿月臉、高血壓、高血糖、皮膚萎縮、腎上腺機能不全和骨質疏鬆等。含有「倍他米松戊酸酯」的產品屬處方藥物，須在醫生指示下使用，亦只可在註冊藥劑師監督下於藥房憑醫生處方購買。

根據《條例》，所有藥劑製品須獲香港藥劑業及毒藥管理局註冊，方可於市面銷售。非法售賣或管有未經註冊藥劑製品或第1部毒藥均屬刑事罪行，每項罪行最高罰則為罰款10萬港元及監禁兩年。衞生署發言人強烈呼籲，市民切勿購買或使用成分或來歷不明的產品。所有已註冊的藥劑製品於包裝上須附有香港註冊編號，格式為「HK-XXXXX」。