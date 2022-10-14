中大醫療創新及科技峰會　展出多項先進技術成果

中大今(14日)舉辦「醫療創新及科技峰會」，有多位醫學、科研專家及業內人士主持分享，主題涵蓋醫學轉化研究、知識產權和專利保護、癌症管理及挑戰、創新醫療保健及投資機會，以及中大和科技園公司在培育青年人才上策略。峰會亦提供平台予初創、業內人士、投資者及從事醫療工作的人士，在人工智能、生物科技、大數據、醫療、創科及機械人技術等範疇進行交流。場內亦展出多項先進的醫學科研產品及技術。

其中，中大醫療機械人創新技術中心實驗室的定位是通過研發用於診斷和治療的腔內多尺度機械人平台、磁引導腔內機械人平台及影像引導式機械人介入治療，實現新型手術機械人技術的轉化研究和產品化。中心的混合手術室配備了磁力共振掃描及機械人輔助C臂X射線成像系統(Artis Zeego)儀器，可在手術機械人介入治療研發期間提供實時的術中醫學成像。此設備專門為研發新型手術機械人及醫療設備而設，透過活體動物和屍體實驗作臨床前評估，為亞洲獨有。

該機械人創新技術中心與蘇黎世聯邦理工學院合作，共同開發磁力導航微創內窺鏡手術的機械人平台，醫生透過無線方式，可以控制磁力內窺鏡和其他醫療設備進入病人身體，新工具毋須麻醉病人，並能更深入人體器官，能提升診斷和介入程序的能力。該中心主任趙偉仁指，磁導航內窺鏡體積約4.3毫米，較傳統的內窺鏡細一半，能減少患者在過程中的不適，希望能鼓勵更多市民進行內窺鏡檢查。而除該中心外，中大醫學院亦設置了香港微生物菌群創新中心、神經肌肉骨骼再生醫學中心、創新診斷科技中心，將中大的研究成果轉化為社會所用，促進本港醫療發展。