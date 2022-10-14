栢麗購物大道獲准改用途　將變身港版香榭麗舍大道

尖沙咀栢麗購物大道因應本港旅遊業受挫導致人流不再，為求轉型決定變身成「打卡熱點」，加入咖啡室及食肆元素等。城市規劃委員會今日(14日)舉行都會規劃小組委員會會議，並決定在有附帶條件下，批准栢麗購物大道改劃成「食肆(自助餐廳、咖啡室及茶室)」及「商店及服務行業」用途，未來栢麗購物大道或變身為「港版香榭麗舍大道」。

栢麗購物大道業主立案法團早前向城市規劃委員會提交規劃申請，根據規劃署文件指，是次未有增加額外面積，上方屋頂花園、周邊樹木及環境等亦不會受影響，故認為可以批准其申請。不過，規劃署要求申請人需提交交通管制措施、新的污水影響評估及消防裝置等。

整條栢麗購物大道未來將改劃為「食肆(自助餐廳、咖啡室及茶室)」及「商店及服務行業」用途，申請範圍為彌敦道111至139號、143至161號及165至181號栢麗購物大道地下及1樓，物業總樓面約82,217方呎，有關食肆設置將佔不多於50%面積。計劃將提供任何類型的商店及服務行業，包括小食茶點的食肆、自助餐廳、咖啡室及茶室。