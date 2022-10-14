奪命類鼻疽襲港　議員擬提緊急質詢　促交代調查工作

東網日前獨家揭露奪命類鼻疽襲港，現時累計有29宗個案，其後衞生署始主動公布事件。有立法會議員就此提出急切質詢，以在立法會會議「打尖討論」，要求政府交代現時的追蹤及調查工作、以及會否加強公眾教育等，而相關質詢申請仍有待立法會主席梁君彥批准。

有議員表示當局過去一直未有及時公布情況，令市民擔心該病會在深水埗區大規模爆發，並持續蔓延至全港。加上現時市民對類鼻疽在本港爆發情況所知有限，令人感到恐慌，因此提出急切質詢。議員要求政府告知現時是否已在深水埗區進行查找爆發或感染源頭的工作，是否懷疑當區水源或土壞受到污染，以及當局每日會抽取多少個環境樣本。同時亦查問政府會否加強教育市民該類鼻疽知識及防範，以釋除市民疑慮。

據資料顯示，本港在8月至10月期間，錄得15宗人類感染類鼻疽個案。今年本港累計有29宗個案，其中6人已離世。衞生防護中心對部分個案進行初步流行病學調查，顯示病人大部分有長期病患及免疫力弱。有20名病人均居於深水埗，中心已於區內調查並採集環境樣本，所有樣本對類鼻疽呈陰性反應。

《議事規則》第24（4）條規定，議員可以事項性質急切及與公眾有重大關係為理由，請求立法會主席准許無經預告而提出質詢，倘立法會主席信納，而議員會向特區政府作出充分的預告，以便政府能答覆，就可以批准有關急切質詢。