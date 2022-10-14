修例後入境處首揭篡改出世紙案　38歲媽媽騙4周產假判囚3個月

自延長法定產假4周的僱傭（修訂）條例生效後，入境處首次破獲篡改出世紙的案件，一名38歲女子為騙取額外產假而篡改出生證明書，將兒子的出生日期改後5日，為令自己能剛好符合新修訂的僱傭條例，享有多額外4周法定產假。女子因涉嫌使用及管有虛假文書而被入境處拘捕及起訴，今日(14日)於沙田裁判法院被判監禁3個月。

入境處高級入境事務主任(調查行動)陳志偉在裁決後表示，2020年12月11日起，僱傭（修訂）條例僱員法定產假由10周延長至14周，女被告於2021年5月中向其公司遞交兒子的出世紙副本，顯示嬰孩出生日期為12月11日，即被告可獲14周法定產假。公司職員向入境處查詢，入境處經核查後發現該出世紙所記載資料與入境處紀錄並不相符，嬰孩的出生日期應為2020年12月6日，因此懷疑該副本由被告篡改。

入境處展開調查後拘捕被告，並在其寓所檢獲一份未經改動的出世紙副本及一份被篡改出生日期的出世紙副本。陳呼籲，偽造文件屬嚴重罪行，任何人士如製造、管有或使用虛假文書，一經定罪，最高可被判入獄14年。市民如懷疑有人偽造由入境處簽發的文件，可向該處舉報有關罪行。