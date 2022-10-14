政Whats噏：修訂職安健罸則惹爭議　政府指提高罸金方具阻嚇力

就審議中嘅職安健條例修訂草案，有關最高罸款額惹來唔少爭議。選委界議員陳紹雄早前建議，可公訴程序定罪嘅最高罰款額由1000萬港元減至600萬港元；以簡易程序提出檢控嘅最高罰款額由300萬港元改為150萬港元；檢控時限由12個月修訂為9個月。然而勞工界代表不服，隔空嘲諷自稱代表民意嘅議員「攞出良心」，而政府方面亦反駁陳嘅主張。

之所以要降低最高罰款額，陳紹雄提出嘅理由係必需顧及業界人士嘅憂慮。不過勞工界議員郭偉强指草案已一改再改、退無可退，批評提出修訂嘅議員得寸進尺，仲話只有屢勸不改、明知故犯嘅公司先會被課以重罰，而呢啲極為惡劣嘅公司不應喺業界存在。工聯會職安健協會主席林淑儀就舉例指，曾有塑膠回收工人因工死亡，法庭只判罰款1.1萬。

政府方面，勞工處今日(14日)書面回覆話，提高至1000萬港元嘅罸款額，事前已參考其他先進國家及地區，又曾向僱主及僱員代表等不同持份者進行廣泛諮詢，因此1000萬港元係「合理、務實、具阻嚇力」。至於簡易程序提出嘅最高罰款原先係50萬港元，就遠低於其他先進國家及地區，須提高到300萬先有阻嚇力。至於檢控時限由12個月修訂為9個月，勞工處就話考慮社會意見，或有斟酌嘅餘地。