安老服務需求大　何啟明：施政報告會交代應對人手不足方案

《安老院條例》修訂引起業界連番爭議，香港安老服務協會今日(14日)舉辦聚焦論壇，重點分析修訂對業界及住宿長者的影響，論壇上業界均關注修例下的人力、資金、牌照問題，盼望當局在新例下能作適切的調整空間，給予業界過渡期。勞工及福利局副局長何啟明表示，明白業界需時調查，政府將會制訂相應的長、中、短期政策，又透露下周三(19日)的施政報告中將交代應對人手不足措施。

社福界議員狄志遠對新修例方向表示支持，不過他引述文件稱，修例後或有500間院舍將面臨淘汰，當中涉5,000至6,000個宿位，考慮到宿位減少，院舍經營成本必定增加，勢轉介至消費者。他認為需有配套支援，新修例可行性才大大增加，建議政府成立安老院舍支援基金，政府亦可提供場地予小型院舍搬遷。他續稱，本港護士人手一直不足，強調安老院舍需不斷與醫院互搶人手，要做到真正「分家」，建議政府在安老服務行業重新設計專業培訓課程，為年輕人提供可靠的職業階梯，吸引大眾投身，以解決人手問題。

福利事務委員會主席議員陳恒鑌則表示，條例是「生不逢時」，尤其在疫情下，本港勞動人口銳減30萬，明白業界在招聘方面或出現困難。他更擔心，細型院舍因不能滿足新修例要求，恐怕將出現倒閉潮，建議設政府設安老從業員獨立培訓，為安老業界作專業發展，避免與醫院互爭人手。